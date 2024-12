Theo Hernandez Milan, Montolivo striglia Fonseca: «La sua missione è recuperarlo»

Theo Hernandez Milan, Montolivo striglia Fonseca: «E’ troppo importante. Non sta bene, ma è un giocatore da recuperare»

Theo Hernandez finora è stata una delle delusioni maggiori del Milan. Di lui ha parlato Montolivo a Sky Sport.



LE PAROLE – «Theo Hernandez è entrato un po’ timido (col Verona ndr), forse anche freddo. Ha fatto il suo, è un giocatore da recuperare. È troppo importante in una situazione di emergenza. Ha trascinato il Milan in questi anni. Non sta bene, non è il miglior Theo. Ma è da recuperare. È la missione di Fonseca».