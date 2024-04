Theo Hernandez da capogiro, il dato CLAMOROSO: superato anche Zidane nella speciale classifica

Un 2024 ad altissimi livelli quello di Theo Hernandez fino a questo momento. Gol e assist per il treno del Milan che continua a macinare grandi prestazioni anche se rimane l’idea di poterlo perdere nelle prossimi sessioni di calciomercato.

Un dato clamoroso è stato mostrato durante Sfida Pastore: Theo Hernandez è il decimo calciatore francese ad aver segnato di più in Serie A. Una statistica incredibile, se consideriamo il suo ruolo da terzino, che gli permette di battere Zidane che non rientra in questa classifica nonostante le cinque stagioni in Italia.