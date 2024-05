De Zerbi Milan, stabilita la PRIORITÀ dell’allenatore: futuro lontano dall’Italia? ULTIME

De Zerbi Milan, stabilita la PRIORITÀ dell’allenatore: futuro lontano dall’Italia? Le ULTIME sul tecnico

Uno dei nomi caldi per il dopo Pioli è anche quello di De Zerbi nonostante a oggi non ci siano stati contatti col Milan. Daniele Longo ha riportato quelle che sarebbero le volontà dell’allenatore ovvero restare in Premier League. Di seguito le sue parole pubblicate su X.

PAROLE – «De Zerbi: la priorità sarebbe quella di allenare ancora in Premier League. Marsiglia e Porto molto interessate ai prossimi sviluppi».