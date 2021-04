Theo Hernandez: «Imparare dagli errori e continuare a lavorare»

Autore del pesante errore sul gol di Quagliarella, Theo Hernandez ha commentato così al termine del match contro la Sampdoria su suoi canali social. Il terzino francese scrive: «Imparare dagli errori e continuare a lavorare per migliorare ogni giorno.»

Aprende de los errores y sigue trabajando para mejorar cada día 💪🏼 Learn from mistakes and keep working to improve every day #TH1️⃣9️⃣ #SempreMilan pic.twitter.com/9ZU1iTTwHs

