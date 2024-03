Theo Hernandez via in estate? A queste condizioni il Milan capitolerebbe: la CIFRA per la cessione del francese

Anche ieri pomeriggio il Milan si è aggrappato a Theo Hernandez per risolvere una partita comunque insidiosa. Il francese non ha tradito le aspettative confermando di essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Non a caso il Bayern Monaco, tra le altre, lo ha messo nel mirino per la prossima estate. Il Milan vorrebbe blindarlo con un rinnovo ma potrebbe capitolare nel caso in cui dovessero arrivare proposte da circa 100 milioni di euro. Questo, secondo la Gazzetta, il prezzo fissato dalla dirigenza per la cessione di Theo.