Theo Hernandez on fire, Borghi: «È un capolavoro atletico che ti bullizza»

Theo Hernandez è totale, Borghi: «È un capolavoro atletico che ti bullizza». Le dichiarazioni del telecronista

Stefano Borghi ha parlato a Cronache di Spogliatoio sul momento del Milan e di Theo Hernandez.

PAROLE – «E’ la miglior versione di Theo vista in italia? Può essere. Sicuramente un Theo che è tornato sui suoi migliori standard, e sono standard che sono andati migliorandosi, per cui può essere che quello di quest’anno sia il miglior Theo di sempre. Però è un giocatore che i propri punti di forza li ha dichiarati immediatamente: se non è questo il miglior Theo di sempre, il miglior Theo di sempre è stato in quel momento in cui si giocava in Serie A il ruolo di miglior esterno sinistro con il Gosens dell’Atalanta. Là avevi l’evidente dimostrazione della differenza fra i due. Theo Hernandez è un capolavoro atletico, capolavoro anche di spavalderia, perché è uno che ti bullizza sulla fascia, arriva, ti svernicia, ti lascia in birciole, invece Gosens che, nelle qualità puramente tecniche aveva qualcosa in più. Il tedesco era l’uomo del lavoro della palla, anche di dribbling, non solo del tempo di inserimeto. Per cui questo è sempre stato Theo, però è anato migliorandosi costantemente passando attraverso momenti, tant’è che allo ra non era titolare nella Nazionale francese, anzi, faticava ad essere convocato, oggi è indubbiamente il terzino sinistro titolare della Francia».