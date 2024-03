Theo Hernandez via dal Milan, Paganini fa tremare i tifosi: «Se dovesse arrivare un’offerta importante…». Il punto del giornalista

Intervistato in esclusiva da Milannews24.com, il giornalista Paolo Paganini ha parlato del possibile futuro di Theo Hernandez, il quale potrebbe salutare il club rossonero in estate qualora arrivasse un certo tipo di offerta.

PAROLE – «Se dovesse arrivare un’offerta molto importante per Theo Hernandez, che è uno dei migliori nel suo ruolo, sarebbe comunque difficile dire di no. Perché, come era successo con Tonali, con quei soldi il Milan è andato a pescare giocatori importanti e non gli ha fatto abbassare il livello qualitativo della rosa e non ha fatto rimpiangere chi è andato via».

