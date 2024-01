Terracciano Milan: ultimi dettagli da sistemare, poi le visite. NOVITÀ

Terracciano Milan: ultimi dettagli da sistemare, poi le visite mediche in programma all’inizio della settimana. NOVITÀ

È quasi tutto pronto per l’arrivo al Milan di Filippo Terracciano. Come riportato da Calciomercato.com, l’affare verrà chiuso per 4 milioni di base fissa più 1 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Nella giornata di oggi verranno sistemati gli ultimi dettagli con D’Amico sul contratto quinquennale del ragazzo e sulle commissioni. Lunedì o martedì le visite mediche.