Tavecchio sul Milan ad Arnault: «Sarebbe auspicabile, ma non posso dare informazioni»

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato della possibile acquisizione da parte di Arnault (Louis Vuitton) del Milan

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, Intervistato da Radio Punto Nuovo ha parlato della possibile acquisizione da parte di Arnault (Louis Vuitton) del Milan. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

«Non posso dare alcuna notizia che riguarda soltanto i desideri della gente: ho già smentito i giornali. Posso dire che in questo momento non ho elementi per dire che io sono l’intermediario per favorire l’acquisizione del Milan da Bernard Arnault. Il panorama è molto ampio: con la Brexit, Londra uscirà dall’Europa, e il triangolo Francoforte, Parigi, Londra, diventa Francoforte-Parigi-Milano. C’è interesse per Milano, sicuramente, chi in Europa deve fare i conti con immagini, comunicazioni, moda, alimentari, finanziari, lì trova terreno fertile. L’avvento del gruppo LVMH sarebbe auspicabile per Milano e per il Paese».