Tatarusanu a Milan Tv: «Maignan? Dispiaciuto, ma sono pronto»

Ciprian Tatarusanu è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Monza 4-1. Queste le sue dichiarazioni:

PARATE SUAUGUSTO E CARBONI – «È normale, non è stato facile giocare dopo un anno. Ho ripreso il campo, il rapporto con la squadra e mi sento molto meglio»

ASSIST PER DIAZ – «Dall’inizio siamo concentrati su questo tipo di gioco. Contento che la partita sia stata sbloccata con un tiro partito dal mio piede, ma Brahim ha fatto molto di più rispetto a me (ride, ndr)»

AVVICINAMENTO ALLA PARTITA – «Per me è stato normale, gioco da 5 partite. Mi dispiace per Mike, non è facile per lui. Io ero pronto, sono contento che quando gioco la squadra vince»

TESTA ALLA DINAMO – «Diciamo che ci penseremo da domani. Oggi festeggiamo un po’ questa vittoria. Le partite in Champions non sono facili, speriamo di ottenere un buon risultato martedì»