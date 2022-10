Targa Villiam Vecchi a Milanello, Maldini: «Un onore essere qui»

Oggi c’è stata l’inaugurazione dell’area allenamento dei portieri che è stata intitolata a Villiam Vecchi. Le parole di Maldini

«È un onore essere qui per me ad inaugurare questa piastra per l’allenamento dei portieri che è stata intitolata a Villiam Vecchi. Villiam, per noi e per tutti i tifosi rossoneri, l’eroe di Salonicco. E’ stato un campione importante che ha vinto tanto in Italia e all’estero, ma a livello personale posso dire che è stato un professionista, un amico e un grande compagno di viaggio. Quindi è davvero un onore essere qui davanti anche alla sua famiglia»