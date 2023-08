Taremi Milan, possibilità ridotte? Ecco com’è andato l’incontro in sede

Mehdi Taremi adesso si allontana dal Milan. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro per sbloccare l’affare: ecco com’è andata

Arrivano aggiornamenti su come sia andato l’incontro a Casa Milan per l’arrivo di Mehdi Taremi. Le notizie non sono molto positive per quanto concerne l’attaccante del Porto.

Come riferisce il giornalista Luca Bianchin, il summit non ha dato i risultati sperati ed adesso le possibilità di un arrivo in rossonero dell’iraniano sono molto ridotte. I rossoneri intendono fare l’affare soltanto con i vecchi agenti e con le precedenti condizioni per le quali si era trovato l’accordo.