Taremi Milan, dal Portogallo rilanciano: «I rossoneri tornano alla carica, in programma un nuovo assalto per l’iraniano»

Dal Portogallo non sembrano aver alcun dubbio: il Milan adesso è pronto a fare sul serio per Mehdi Taremi, attaccante iraniano di proprietà del Porto.

A riportarlo è A Bola, che oggi in edicola parla di un nuovo assalto in programma da parte della dirigenza rossonera per il centravanti monitorato molto attentamente negli ultimi mesi.