Taremi Milan, si accende il duello con l’Inter: ecco il piano dei nerazzurri per il giocatore del Porto

Intervenuto ospite a Sos Fanta, Matteo Moretto, ha parlato di Mehdi Taremi, attaccante seguito dall‘Inter e dal mercato Milan.

PAROLE – «Taremi? Non la vedo facile per l’Inter a gennaio. C’è anche l’ipotesi estero per lui, a oggi dico più estero che Italia ecco. Il Porto apre per cederlo nel mercato invernale per non perderlo a 0. Il club lusitano sa perfettamente che non rinnoverà il suo contratto».