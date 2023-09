Taremi Milan: la dirigenza era pronta a chiudere l’operazione con il Porto a questa cifra. Il retroscena sulla punta

Negli ultimi giorni di mercato il Milan, non è un mistero, ha provato in tutti i modi a strappare al Porto Taremi per regalare a Pioli l’ultimo rinforzo di un mercato eccellente.

Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport la dirigenza rossonera era pronta a chiudere l’operazione con il Porto riversando nelle casse dei portoghesi ben 18 milioni di euro. Alla fine l’affare non è andato a buon fine e il Milan ha scelto di ripiegare su Jovic.