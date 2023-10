Taremi Milan, non è finita qui: è possibile un nuovo assalto per il centravanti iraniano del Porto. Tutte le novità

Il Milan deve risolvere il problema legato al gol: sono troppo poche le reti messe a segno fin qui in campionato e lo 0 alla casella “gol segnati in Champions League” non può far star tranquillo Pioli.

Ecco perchè, come riportato da Calciomercato.com, non è da escludere una nuova offensiva per Taremi. Va trovata subito una soluzione ai problemi offensivi del Diavolo.