Tare Milan, albanese in pressing su Ibrahimovic! Furlani decisivo, questo aspetto può essere decisivo

Tare Milan, l’ex DS della Lazio preme per approdare nel club rossonero: l’immediata disponibilità potrebbe convincere Furlani

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sul tema DS in casa Milan:

PAROLE – «Tare ha un vantaggio sulla concorrenza. È l’unico direttore sportivo che possa offrire contemporaneamente grande conoscenza del calcio italiano e lunga esperienza ad alto livello. Il mercato propone direttori stranieri che hanno fatto bene o molto bene, ma non conoscono l’Italia da vicino. Oppure direttori che si sono formati qui ma non hanno costruito squadre da Europa per cinque, sei, dieci anni. Tare con il Milan dovrebbe fare un salto ma ha frequentato l’Europa e qualche volta anche la Champions. Tare per questo è al centro del Risiko sul nuovo direttore del Milan e Furlani dovrà prendere una decisione soprattutto su di lui. Tare ha già visto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović a Londra e sì, molto probabilmente era la loro prima scelta. Ora che Furlani guida la decisione, starà a lui valutare. Con Tare ha parlato al telefono e mai di persona, ma la logica dice che lo farà a breve».