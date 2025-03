Condividi via email

Tardelli sicuro sul Milan di Conceicao: resta solo questo dubbio! Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan con il Como ha ottenuto l’ennesima vittoria in rimonta in Serie A da quando è arrivato Conceicao in panchina. Su questa situazione ha detto la sua l’ex calciatore Marco Tardelli. Questo il suo pensiero espresso a 90° minuto su Rai 2:

«Probabilmente arrivano in campo non determinati, forse l’allenatore non gli dice le cose giuste. Il Milan comunque è una squadra forte e potrebbe arrivare nelle coppe».