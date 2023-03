Tardelli: «Con Leao in forma il Milan può puntare alla vittoria della Champions». Le parole dell’ex calciatore sul passaggio del turno

Marco Tardelli ha parlato del passaggio del turno del Milan in Champions League ai microfoni de La Stampa. Ecco le parole dell’ex calciatore Campione del mondo:

«Contro il Tottenham di Conte non era certo facile, ma il Milan di Pioli non è andato là a difendersi o a gestire il risultato bensì a fare la partita. Se dovessi trovare una nota negativa, direi che è stata la fragilità di Leao in questo momento così importante. Con Leao in forma i rossoneri possono puntare alla vittoria finale, senza la sua energia la vedo difficile. Erano undici anni che il Milan non raggiungeva i quarti di finale nella Champions. Un grande traguardo ed il merito va tutto a Stefano Pioli. Ha capito che la squadra era in sofferenza, doveva cambiare e l’ha fatto nella giusta maniera. Ha adottato un nuovo modulo di gioco, è riuscito a dare più solidità e sicurezza, dimostrando così una grande capacità tattica, psicologica e una grande personalità»