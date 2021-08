Tanti auguri a Jack Bonaventura: l’ex rossonero compie 32 anni – FOTO

L’ex rossonero Jack Bonaventura compie oggi 32 anni. Il Milan festeggia l’ex centrocampista sui social con un post

Jack Bonaventura compie 32 anni. L’ex centrocampista protagonista di 6 stagioni in maglia Milan, capace di togliersi anche qualche soddisfazione in maglia rossonera, tra le ultime la Supercoppa Italiana, ora in forza alla Fiorentina.

La società rossonera ha omaggiato la sua leggenda con un tweet.