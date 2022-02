Tacchinardi: «Lo specchio del Milan è Leao»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi per parlare tra le varie di Milan:

«Ho avuto allenatori che hanno vinto e trovano delle chiavi in alcuni momenti della stagione che ti fanno svoltare. Il Milan può anche pareggiarla in quel modo, però non mi ha dato la sensazione di essere così determinata nel voler vincere. Lo specchio del Milan è Leao. E’ centrato ma un po»