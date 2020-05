Szoboszlai sempre più vicino al Milan, ma c’è anche un’altra italiana

Szoboszlai potrebbe essere il primo rinforzo del Milan di Ralf Rangnick: l’esterno ungherese è seguito però anche dalla Lazio

Come vi abbiamo riportato in esclusiva diverse settimane fa, Rangnick avrebbe già puntato l’esterno ungherese del Salisburgo, Dominik Szoboszlai come primo acquisto per il suo Milan. Attualmente i rossoneri restano in pole per il classe 2000, vista anche l’ingerenza di Rangnick, ma c’è da segnalare anche il forte pressing della Lazio.

Szoboszlai potrebbe lasciare l’Austria per una cifra tra gli 8 e 12 milioni di euro, spesa abbordabile per il Milan che potrebbe così regalare a Rangnick il primo rinforzo della prossima stagione.