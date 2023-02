Szczesny: «Io guardo la classifica con la Juve a più 15 e in lotta per la Champions». Le parole del portiere della Juventus

Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport della classifica della penalizzazione. Ecco le parole del portiere della Juventus:

«Non sono d’accordo che non è facile pensare al campo, è l’unica cosa che possiamo fare. Io ogni giorno guardo la classifica con la Juve a più 15 punti. Essere lì a 44 stasera mi stimola a lottare per un posto in Champions. Nella mia testa l’abbiamo guadagnata in campo e non ce lo toglie nessuno. Poi come vanno le cose vediamo ad aprile. Io penso alla Juve nella parte sinistra della classifica e questo mi stimolo al massimo».