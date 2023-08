Allyson Swaby si è presentata ai canali ufficiali del club come nuova giocatrice del Milan Femminile. Le parole della neo rossonera

Le parole di Allyson Swaby che si è presentata ai canali ufficiali del club come nuova giocatrice del Milan Femminile:

«Sono molto felice di essere di nuovo in Italia, il campionato è cresciuto molto da quando sono andata via, è una sfida emozionante. Porterò la mia esperienza in questo campionato, penso di poter fare molto bene dal punto di vista fisico e di portare altre conoscenze accumulate negli altri campionati. So di essere migliorata, spero di poter aiutare la squadra. La gara contro la Roma sarà per me speciale e sono contenta di incontrare le mie ex compagne, vogliamo vincere, non vedo l’ora. La Coppa del Mondo è qualcosa di fantastico e rappresentare la Giamaica è per me me fonte di orgoglio e sono stata felice di aver segnato per la squadra. Non vedo l’ora di allenarmi e giocare»