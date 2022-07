Supercoppa Milan Inter: due possibili stadi per il match, sull'orario...

Un paio di giorni fa è stato ufficializzato che derby tra Milan e Inter di Supercoppa Italiana si disputerà a Riad. Sull’orario e stadio…

Come riportato dal Corriere dello Sport, restano da definire orario e stadio. Per quest’ultimo punto le scelte sono King Fahd International Stadium (67.000 posti) e il King Saud University Stadium (22.000 posti). Mediaset, che detiene i diritti televisivi del match, punta a far disputare il match per le 21:00, ma la differenza di fuso spinge ad una soluzione anticipata, non dopo le 20:00.