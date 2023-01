Supercoppa Italiana, scendono in campo le Legends della Serie A: le parole di De Siervo

Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh, sede della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter di mercoledì

Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh, sede della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter di mercoledì. A partire da domani, 17 gennaio, Demetrio Albertini, Vincent Candela, Ivan Ramiro Cordoba, Alessandro Del Piero, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Francesco Totti, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i suoi partner.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha parlato così dell’iniziativa: «Disputare la finale di EA SPORTS Supercup all’estero significa poter esportare una delle partite più belle della stagione in un territorio strategico per la Lega Serie A, come fanno in Europa NFL e NBA per football americano e basket. Giocare fuori confine permette di portare tutto ciò che il calcio italiano rappresenta per tantissimi tifosi in ogni angolo del pianeta, in particolare nell’Area del Medio Oriente. Grazie alle Legends della Serie A riusciamo a trasmettere al meglio la passione e i racconti che hanno reso indimenticabile il nostro campionato. I loro aneddoti e la loro esperienza diventano valore aggiunto tanto per i broadcaster e gli sponsor presenti, quanto per tutti gli appassionati sauditi che fino al giorno prima potevano ammirarli solo attraverso la tv o gli smartphone».