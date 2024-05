Pioli e quel CONSIGLIO alla dirigenza: «Il Milan è tornato ambizioso quindi…». Lo ha detto sul futuro del club

Intervenuto in conferenza stampa dopo il triplice fischio della sfida tra Milan e Salernitana, Stefano Pioli ha parlato anche della dirigenza. Le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti.

CONSIGLIO ALLA DIRIGENZA – «Non lo do, sono cose su cui non posso più incidere. Il Milan è tornato ad essere ambizioso, a voler vincere: il club saprà fare le cose per tornare a vincere».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI POST MILAN-SALERNITANA 3-3