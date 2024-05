Milan Salernitana: San Siro sommerge di fischi la dirigenza all’ingresso in campo. Cosa è successo – VIDEO

Milan Salernitana: il pubblico di San Siro sommerge di fischi la dirigenza rossonera all’ingresso in campo – VIDEO

Non sono passati inosservati i fischi che il pubblico di San Siro ha rivolto alla dirigenza rossonera al termine della partita di ieri tra Milan e Salernitana, gara terminata 3-3.

Come è possibile constatare dalle immagini, al momento dell’ingresso in campo di Ibrahimovic & co sono piovuti dalle tribune di San Siro fischi copiosi, segnale dell’insoddisfazione generale per le scelte che il club sta facendo per quanto riguarda il nuovo allenatore.