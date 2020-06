Supercoppa Italiana Femminile: il comunicato che decide la formula

Un comunicato ufficiale ha chiarito la procedura per l’assegnazione della Supercoppa Italiana femminile

Un comunicato ufficiale ha chiarito la procedura per l’assegnazione della Supercoppa Italiana femminile: «Per la Supercoppa si è preferito, tenuto conto della sospensione definitiva del campionato, di varare una formula a 4 con le prime classificate del 2019/2020».

Con questa soluzione dunque saranno Juventus, Fiorentina, Milan e Roma a giocarsi il trofeo. Per quanto riguarda invece il campionato, ecco il comunicato: «Il Consiglio, inoltre, ha approvato il nuovo sistema delle Licenze per il femminile ed ha provveduto a stabilire date e format per la nuova stagione sportiva: la data di avvio del campionato 2020/2021 al 22 agosto, anche per andare incontro alle esigenze della Nazionale impegnata a settembre nelle gare di qualificazione all’Europeo in programma nel 2022».