Supercoppa Italiana, Arabi “delusi” dall’assenza di Milan e Juventus: i dettagli

Supercoppa Italiana, Arabi “delusi” dall’assenza di Milan e Juventus: si teme il flop. I dettagli e le ultime sulla manefistazione che si giocherà in Arabia

Secondo quanto riportato da La Verità, c’è la preoccupazione di un flop d’interesse e negli stadi per la Supercoppa Italiana in Arabia.

Infatti, al momento di siglare l’accordo con la Lega di Serie A, gli arabi auspicavano di ospitare club blasonati come Juve e Milan e invece le semifinalista saranno Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Club che non avrebbero grande appeal per il pubblico del Paese asiatico.