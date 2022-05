Suma: «Derby Milan Femminile? Le ragazze vogliono vincerlo da gruppo»

Mauro Suma ha parlato ai microfoni di Tutto Calcio Femminile dicendo la sua sulla stagione del Milan Femminile

«Il Milan vuole giocare il derby con l’Inter a testa alta. Perchè vuole tener fede al suo girone di ritrono molto buono dopo aver vissuto invece un’andata fatto molto bene. Anche nelle due partite contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia, che si sono chiuse con punteggi un pò ampi ai nostri danni, le prestazioni e i tiri in porta li abbiamo comunque fatti. Poi è chiaro che nel complesso la Juve è stata più cinica, ha seganto tanto e ha meritato la finale. Però siamo stati ad un passo dalla conquista della Supercoppa, ce la siamo giocata alla grande e vogliamo comunque provare fino alla fine a tenere aperto il discorso qualificazione in Champions League. Ora abbiamo il derby di ritorno, all’andata abbiamo perso e mastico amaro, l’abbiamo sofferto, quindi vogliamo rifarci. Quindi insomma è un derby vero , un derby serio. Un derby che tutto il Milan, da Elisabet Spina a Maurizio Ganz e tutte le ragazze stanno preparando con grande intensità e grande concentrazione»

PROBLEMI INTERSI MESI SCORSI – «Io penso che alti e bassi anche di carattere emotivo, di atmosfera, di equilibri facciano parte della storia del calcio. Ci sono sempre stati nel mondo del calcio, più o meno noti e più o meno commentati. Però fanno parte del sali scendi delle stagioni. Io direi che il Milan ha avuto certamente delle difficoltà nella prima parte di stagione e nel girone di ritorno la squadra è stata gruppo. E da gruppo affronterà anche il prossimo derby»

PROTAGONISTE ROSSONERE – «A noi spiace molto non avere a disposizione Grimshaw nel derby con l’Inter. E’ cresciuta davvero tanto in questa seconda parte e potrà essere protagonista anche nella prossima stagione. Poi c’è Martina Piemonte, che fa parte dell’ottima seconda parte di stagione del Milan. Martina è molto adrenalinica, molto motivata, molto brava a colpire calcisticamente l’avversario. Stanno facendo molto bene anche Codina e Guagni. Io direi che sotto il piano delle singole abbiamo tutte le carte in regola per giocarci al meglio questo derby e questo finale di stagione».

DERBY – «L’Inter è cresciuta molto e merita rispetto ci mancherebbe altro. Anche a livello femminile i derby sono sentiti, le atlete stesse, sia le nostre che le loro i derby non li vogliono solo giocare ma li vogliono vincere»

ESPERIENZA IN CHAMPIONS – «Sono avventure che vanno vissute se vuoi crescere . E’ chiaro che sarebbe stato importante riconquistare nuovamente la Champions per fare altra esperienza, per dare continuità. E’ quello che dispiacerebbe qualora il Milan non si qualificasse»

DERBY A SAN SIRO – «Il Milan dirigenza guarda con uno spirito apertissimo alla propria squadra femminile. Nell’ultima finale di Coppa Italia disputata a Reggio Emilia contro la Roma lo scorso Maggio era presente anche l’Ad Gazidis. Lo stesso Paolo Maldini è molto coinvolto nelle vicemde della squadra femminile, la segue con attenzione. Il Milan segue le dinamiche della propria squadra femminile all’insegna della massima inclusività. Il club rossonero vuol fare le cose bene e seriamente esattamente come per il maschile. L’approccio e la mano è la stessa. Quindi sicuramente quando ci sarà la possibilià ci sarà anche un derby di Milano a San Siro. Anzi incoraggiamo l’idea».

PROFESSIONISMO «È uno sbocco naturale. Le atlete della Serie A sono protagoniste, tutti conoscono la Girelli, la Giacinti, la Bartoli, la Guagni. Penso che ormai sono protagoniste, hanno grandi responsabilità ed è giusto che il professionismo le premi. C’è un riconoscimento, una crescita, un prestigio, uno status che viene premiato dagli ascolti e che deve essere sancito anche dagli status»