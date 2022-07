Sugoni: «Ieri è stata presentata l’offerta ufficiale del Milan al Brugge per De Ketelaere». Ecco le sue parole

Alessandro Sugoni ha raccontato le ultime sulla trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Sulla trequarti il Milan sta cercando la fantasia e gli uomini giusti per innescare proprio Origi, Giroud e poi, quando ci sarà, Ibrahimovic. Ieri è stata presentata la prima offerta ufficiale al Brugge per De Ketelaere. Un’offerta da 20 milioni più bonus che non basta alla squadra belga, che chiede molto di più. Bisognerà vedere se le due parti riusciranno ad avvicinarsi, bisognerà capire anche cosa vorrà fare il giocatore, se spingerà per il trasferimento, anche se è legato club in cui è cresciuto. C’è anche la concorrenza della Premier, come il Leeds: vedremo se questo spingerà il Milan a rilanciare. Di sicuro De Ketelaere è stato il primo nome in questo mercato su cui ha lavorato il Milan, è l’identikit perfetto per i rossoneri: giovane, classe 2001, ottimo presente che fa presagire un grande futuro».