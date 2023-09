Striscione tifosi Milan fuori da Milanello: richiesta chiara alla squadra in vista del derby di sabato contro l’Inter

Comincia a scaldarsi l’atmosfera a Milano in vista del derby. I tifosi del Milan hanno esposto fuori da Milanello uno striscione firmato dai Black Devil, un noto gruppo del tifo milanista.

«Two Stars are better than one» si legge. Il riferimento ovviamente è chiaro: in questa stagione si punta alla conquista della seconda stella, ovvero al ventesimo titolo nella storia del Diavolo.