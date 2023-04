Stillitano su Cardinale: «Conosce benissimo lo sport»

Charlie Stilitano, uomo di spessore del calcio statunitense, ha parlato così di Gerry Cardinale e Dan Friedkin

Charlie Stilitano, uomo di spessore del calcio statunitense, ha parlato così di Gerry Cardinale e Dan Friedkin. Le sue dichiarazioni sui proprietari di Milan e Roma.

«Tutti conoscono Gerry Cardinale, è una figura di riferimento nel mondo sportivo americano, anche per il suo impatto con gli Yankees. Una persona speciale che conosce benissimo lo sport. Friedkin è un grandissimo businessman, con una reputazione straordinaria. È entrato nel calcio con il giusto atteggiamento e sta facendo benissimo a Roma. A mio avviso, e lo dico da italo-americano, a volte in Italia siamo troppo legati alle tradizioni, con l’approccio americano al business dello sport penso che la Lega possa fare un salto di qualità. Le cose devono cambiare, come è successo in Inghilterra con l’avvento della Premier».