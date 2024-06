Chiellini non ha DUBBI: «Conte al Napoli? Accoppiata esplosiva. Su Thiago Motta…». Le parole dell’ex difensore

Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Le parole dell’ex Juve su due allenatori seguiti anche dal Milan.

THIAGO MOTTA – «Da giocatore era già un allenatore in campo. Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tutto per far bene. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso».

CONTE AL NAPOLI – «Bene, penso faccia bene, credo abbia dei giocatori per fare calcio, sicuramente dovrà cambiare qualcosa. Non so come vorrà giocare, ma saprà trascinare i tifosi del Napoli. E’ un’accoppiata bella esplosiva con tutto l’ambiente Napoli».