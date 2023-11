Sticchi Damiani attacca: «VAR diabolico, rovinato un sogno»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è scagliato contro il VAR per il gol annullato a Piccoli contro il Milan

Intervistato da Sky al termine di Lecce-Milan, il patron dei pugliesi, Sticchi Damiani, ha dichiarato:

«Quella di oggi una favola rovinata dall’utilizzo del VAR, che sta diventando diabolico. Se si usa lo strumento per spaccare il capello, lo si deve fare non solo nei confronti del Lecce. Thiaw prende un mezzo pestone e si rialza, senza che nessuno protesti. E allora, da ora in poi, cercheremo un pestone ogni volta che subiremo un gol, così potremo dire che è come quello che è successo oggi, tanto un fallo lo si trova sempre. L’esasperazione dell’uso del VAR sta rovinando questo sport e la favola del calcio. Da presidente ho sempre voluto trasmettere il rispetto della classe arbitrale – ha proseguito Sticchi Damiani -, continuo su questa strada, però dovrei anche essere aiutato. Dopo tre episodi, fatico a essere credibile con la mia tifoseria se giustifico certe cose. Serve maggiore attenzione. Ci verrà detto che c’è stato un mezzo pestone, ma episodi così si consumano a decine. Da adesso in poi sono certo che a ogni gol subito del Lecce il VAR controlli e annulli».