Stella Rossa-Milan: in mediana coppia inedita, Pioli vuole risposte

Stella Rossa-Milan: Pioli vuole risposte in mediana. Il tecnico rossonero opta dunque di inserire Ismael Bennacer con vista derby

È giunta l’ora per Stefano Pioli di risposte, in particolar modo in mezzo al campo con Ismael Bennacer che sulla carta starebbe bene ma contro lo Spezia è apparso fuori forma.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina l’algerino partirà titolare questa sera contro la Stella Rossa. In coppia con l’ex Empoli agirà Meité, in cerca di certezze. Riposerà Kessie in vista del derby.