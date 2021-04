Stella Rossa a porte chiuse: arrivata la sentenza dopo gli insulti a Ibra

La UEFA ha sanzionato la Stella Rossa di Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei, dopo gli insulti razzisti a…

La UEFA ha sanzionato la Stella Rossa di Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei (la seconda con il beneficio della condizionale) per le offese e insulti razzisti nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, apparsi sui social lo scorso febbraio dopo Stella Rossa-Milan 2-2. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Come riferiscono i quotidiani serbi, la Stella Rossa nella prossima gara europea dovrà promuovere lo slogan «No to Racism» con il logo UEFA. Inoltre il club belgradese è stato multato con 25 mila euro per le disposizioni Covid mal utilizzate.