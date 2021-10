Pioli a Milan Tv: «Vi dico cosa ha fatto la differenza stasera»

Stefano Pioli ha parlato al canale tematico del club rossonero al termine della sfida vinta contro il Bologna in trasferta

Stefano Pioli è stato intervistato da Milan Tv nel post-partita di Bologna-Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

SUI TRE PUNTI: «Ci aspettavamo una partita difficile. Abbiamo capito che non possiamo mai pensare di aver vinto una partita fino alla fine. Ma lo spirito dei miei giocatori è stato ancora una volta decisiva e abbiamo vinto».

SULLA PRESTAZIONE: «Volevamo la vittoria. L’atteggiamento ad inizio ripresa ci ha complicato la vita, ma poi abbiamo ripreso a giocare e abbiamo vinto. Dobbiamo continuare con questo spirito».

SULLE PROSSIME GARE: «La partita più complicata sarà quella di martedì che sarà la 10^ gara in dieci giorni. La squadra sta bene, abbiamo avuto un calo di attenzione che stavamo pagando a caro prezzo. Spero di recuperare qualcuno, vedremo. Poi avremo in una settimana Roma, Porto e derby. Ora pensiamo a recuperare energie per il Torino».