Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico dopo Torino Milan

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Milan contro il Torino: le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Torino-Milan. Le sue dichiarazioni:

PARTITA: «Delusione, potevamo fare meglio. Sapevamo che sarebbe stata sporca, difficile, fisica. Ma dovevamo muoverci meglio senza palla, abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni. Dopo è diventata molto difficile. Ad inizio ripresa abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a far gol subito, poi la partita è andata nella direzione congeniale al Torino».

NESSUN PENSIERO ALLA CHAMPIONS: «Tecnicamente e tatticamente potevamo fare meglio. Non è stata la nostra serata migliore. Per preparare bene la Champions sapevamo che dovevamo fare bene stasera. Non abbiamo pensato assolutamente alla Champions».

DIPENDENZA DA BENNACER: «Non voglio togliere nulla alle sue qualità, ma non siamo assolutamente dipendenti da Bennacer: oggi i mediani erano marcati a uomo, dovevamo fare meglio con i terzini».

TORINO: «Sì, il Torino ha preso tutte le posizioni che ci aspettavamo. Ha fatto la sua gara ed ha fatto meglio di noi».

SALISBURGO: «Stasera dormiamo a Milanello, domani valuteremo tutto. Non credo sia difficile preparare la partita di mercoledì: abbiamo il primo step stagione, la preparemo con la mentalità giusta».