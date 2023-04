Impallomeni: «Vorrei fare una domanda a Pioli»

Stefano Impallomeni, noto giornalista, ha commentato l’ultimo turno di Serie A: la domanda a Pioli e Inzaghi

A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

«Top le romane, la Lazio che ha battuto la Juventus in una partita intensa e tirata, e anche la Roma che con Mourinho ha sorpreso nelle scelte e ha portato a casa la terza posizione. Le romane vanno su, flop le milanesi che vanno giù. L’Inter è in un periodo sfortunato ma sono sei partite che non vince. E con il Milan che vedrà in Pioli una guida determinante in questo finale. Ha concesso poco all’Empoli, ma solo nel finale con i titolari ha fatto vedere buone cose e poteva anche vincere. La domanda, banale, è: è meglio una semifinale di Champions adesso o una fase ai giorni domani? E’ un dilemma sul quale Pioli e Inzaghi dovrebbero riflettere. La concorrenza è fitta ormai, si è svegliata. Roma e Lazio ci sono. Poi il 19 aprile sapremo di più sulla Juventus, tutti devonoe ssere pronti. Milan e Inter sono in ritardo e avranno un calendario non buono, quindi vedremo. Inzaghi è in un ritardo clamoroso, ma non è solo tutta colpa sua, perché se non la buttano dentro non è colpa sua».