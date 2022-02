Stapelfeldt: «Abbiamo qualità in ogni ruolo, difficile afforntarci»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nina Stapelfeldt, attaccante svizzera del Milan Femminile, si è raccontata ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole sulla forza della squadra:

«Credo che non ci sia una cosa più difficile dell’affrontare una squadra così unita come la nostra. Abbiamo inoltre qualità in ogni ruolo quindi è davvero un gran momento quello che stiamo vivendo»

