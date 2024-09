Nuovo stadio Milan, cominciato il vertice con Sala: NON c’è Scaroni, ecco CHI lo sostituisce

Il presidente del Milan Paolo Scaroni non parteciperà all’incontro con Sala per parlare della ristrutturazione di San Siro

Oggi alle 11:00, presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si terrà un incontro chiave tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti di Milan e Inter per discutere il futuro dello storico stadio di San Siro.

Per il Milan, sarà presente solo l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il presidente Paolo Scaroni, inizialmente previsto, non potrà partecipare per motivi personali e di salute, come riportato da Tuttomercatoweb.

L’appuntamento odierno è di fondamentale importanza: i club dovranno comunicare al sindaco la loro decisione riguardo all’eventuale ristrutturazione dello stadio, opzione preferita dall’amministrazione comunale.