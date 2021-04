Stadi e calcetto con gli amici, tracce di normalità

Le parole del Premier Draghi hanno rincuorato gli italiani che tra pochi giorni potrebbero di nuovo popolare gli stadi e rispolverare il calcetto con gli amici

Finalmente uno spiraglio di normalità dopo lunghi mesi a intristirsi di fronte a stadi vuoti o sospirando al pensiero di una partita di calcetto con gli amici. L’annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi ha colto per certi versi di sorpresa, scatenando un’ondata di insospettabile entusiasmo.

Obiettivo zona gialla, dunque, per provare a riscoprire antichi piaceri che un tempo ci parevano quasi banali. Ora che invece tutto o quasi assomiglia a chimere, per definizioni irraggiungibili, il countdown è scattato in maniera semplice e naturale.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24