Sputo Cristiano Ronaldo: bufera social in Inghilterra per l’ex Juventus! Ecco la ricostruzione di quanto accaduto – VIDEO

Cristiano Ronaldo al centro di una vera bufera social in Inghilterra in queste ore. Dopo il match pareggiato per 1-1 contro il Southampton, il portoghese è stato pizzicato dalle telecamere: uno sputo, apparentemente involontario, arrivato al compagno di squadra Elanga.

Le immagini hanno subito fatto il giro del web ma, come è facilmente intuibile e come è stato spiegato anche dal Mirror, il gesto di CR7 è parso involontario.