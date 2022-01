Spugna: «Milan? Non pensiamo al passato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato in vista della sfida di Supercoppa contro il Milan. Le sue parole:

«La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto. Le due squadre sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi»