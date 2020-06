Sportmediaset: Tiémoué Bakayoko può tornare al Milan

Il centrocampista non sarà riscattato dal Monaco e il Milan potrebbe tentare di chiedere nuovamente un prestito al Chelsea

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sport Mediaset, Tiémoué Bakayoko, dopo soli 12 mesi, potrebbe tornare nuovamente al via. Dopo un avvio tutt’altro che trascendentale, il franco-ivoriano seppe conquistarsi un ruolo determinante come vertice basso nel centrocampo di Gattuso.

Oggi si trova in prestito al Monaco (dove ha collezionato 20 presenze in Ligue 1, ndr) ma i monegaschi non sembrano intenzionati ad esercitarne il riscatto, pertanto la dirigenza rossonera sta valutando l’ipotesi di proporre un nuovo prestito al Chelsea per riportare Bakayoko a Milanello.