Sportmediaset: Maldini destinato a dire addio al Milan

L’attuale direttore tecnico con ogni probabilità lascerà a fine stagione il Milan anche a seguito dell’ultima uscita pubblica su Rangnick

Le durissime parole di Paolo Maldini su Ralf Rangnick hanno inevitabilmente scavato un solco definitivo tra l’attuale direttore tecnico e il Milan. Come già previsto, il rapporto è destinato ad interrompersi al termine della stagione ma non prima.

Infatti, come riportato da Sport Mediaset, a differenza di quanto fatto da Boban, non ci sono gli estremi per il licenziamento di Maldini, non avendo attaccato direttamente Gazidis o la proprietà (che per ora non si è espressa, ndr) ma anzi le dichiarazioni sarebbero state concordate con la società.