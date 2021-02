Sportitalia – Milan, continuano i contatti con il Palmeiras per Vina

Come riferito da Gianluigi Longari, il Milan ha come primo obiettivo per la corsia sinistra Matis Vina del Palmeiras

Il Milan continua a spingere per portare in Italia Matias Vina. Il terzino del Palmeiras è il primo obiettivo per la corsia sinistra ed i rossoneri sarebbero in contatto continuo con la società paulista, come riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia.