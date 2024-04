Sportiello a DAZN: «Contenti della prestazione. Il nostro campionato è stato ottimo. Addio Pioli? Le voci non fanno bene all’ambiente»

Sportiello ha parlato a DAZN nel post-partita di Juve Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match di Serie A

PAROLE – «Sapere all’ultimo di giocare è parecchio difficile ma questo è il mio lavoro, mi è capitato spesso negli ultimi anni e sono preparato. Siamo contenti della prestazione, contro una squadra che si è giocata a lungo con lo scudetto, con tutte queste assenze non era facile. Non ho fatto grandi interventi, ma la punizione di Vlahovic non era facile, è stata la parata più difficile».

COSA CI HA CHIESTO PIOLI – «Ci mancavano giocatori importanti, credo che abbiamo difeso molto bene con una grande mentalità. Siamo contenti, adesso ci mancano queste ultime partite per blindare il nostro obiettivo. Sicuramente vincerla sarebbe stato meglio perché era un match point però era importante anche non perderla. Abbiamo fatto una partita matura».

POSSIBILE ADDIO PIOLI – «L’ho avuto anche a Firenze, sapevo come lavorava, ero contento di ritrovarlo. Le voci che girano non fanno bene all’ambiente ma siamo professionisti. Siamo con lui, anche se sono scelte che non ci riguardano».

COSA SI POTEVA FARE DI PIÙ – «L’Inter ha vinto lo scudetto, altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo casino. Stiamo finendo un ottimo campionato, con la media punti dell’anno dello scudetto, c’è delusione per Europa League e Coppa Italia ma il nostro campionato è stato ottimo, tenendo conto anche dei tanti infortuni che ci hanno massacrato».